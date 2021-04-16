Видео: рязанцы из дома с обвалившейся крышей боятся, что высотка рухнет

В этом году в доме был потоп из-за протекания крыши. Капитальный ремонт здания намечен на 2029 год. Чтобы справляться с потопами, рязанцы самостоятельно устанавливали водоотводы.

Жильцы дома №25 корпус 3 по улице Зубковой рассказали, что боятся обрушения высотки. Об этом они сообщили в сюжете телеканала « Город ».

В ролике отмечается, что в этом году в доме был потоп из-за протекания крыши. Капитальный ремонт здания намечен на 2029 год. Чтобы справляться с потопами, рязанцы самостоятельно устанавливали водоотводы.

Жильцы дома рассказали, что перед обрушением, которое произошло 15 апреля, дом сильно трясло.

«Вот так на пороховой бочке жить… Придешь домой, ляжешь спать, а тебя просто завалит», — поделился опасениями один из местных жителей.

В управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что ремонт перекрытия продлится две недели.

Жильцы считают, что стены на техническом этаже скоро могут «сложиться». Рязанцы планируют вновь обратиться в прокуратуру, если не будет «должного результата».