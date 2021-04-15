На крыше десятиэтажки в Песочне обнаружили повреждения

Речь идет о доме №25 корпус 3 по улице Зубковой. Для оценки ситуации выезжала комиссия.

На крыше десятиэтажки в Дашково-Песочне обнаружили повреждения. Речь идет о доме №25 корпус 3 по улице Зубковой.

В мэрии сообщили, что специалисты выявили дефект плиты перекрытия крыши над техническим этажом. Для оценки ситуации выезжала комиссия. После проведения экспертизы приняли решение о необходимости восстановительных работ, к ним приступят 16 апреля.

Отмечается, что коммуникации не повреждены. Отключения света и воды в доме не планируется.