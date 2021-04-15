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Аптеки «Ригла» предложили рязанцам скидки при каждом заказе онлайн
Аналогичное предложение действует на сайте rigla.ru и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный). Промокод нужно вводить при оформлении каждого заказа.

С 12 по 25 апреля в аптеках «Ригла» действуют весенние скидки. При заказе в мобильном приложении «Аптека Ригла» и на сайте rigla.ru по промокоду ВЕСНА21 доступна скидка 5%.

«Воспользоваться скидкой очень просто — установите приложение через Google Play или App Store, набрав в строке поиска „Аптека Ригла“, соберите корзину и на этапе оформления заказа введите промокод „ВЕСНА21“, цена будет пересчитана автоматически», — прокомментировали в сети аптек «Ригла».

Аналогичное предложение действует на сайте rigla.ru и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный). Промокод нужно вводить при оформлении каждого заказа.

Скидка 5% распространяется на весь ассортимент, кроме:

  • Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40;
  • Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3;
  • Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6;
  • Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3
  • Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл
  • Оптинол Мягкое восстановление 10мл
  • Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл
  • медицинских масок;
  • продукции Елатомского приборного завода;
  • товаров по специальному предложению.

В период действия акции промокодом можно воспользоваться неограниченное количество раз. Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор акции вправе вносить изменения в условия акции и отменить акцию без предварительного уведомления. Подробности акции уточняйте на сайте www.rigla.ru и по телефону 8-800-777-03-03.