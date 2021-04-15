Аптеки «Ригла» предложили рязанцам скидки при каждом заказе онлайн

Аналогичное предложение действует на сайте rigla.ru и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный). Промокод нужно вводить при оформлении каждого заказа.

С 12 по 25 апреля в аптеках «Ригла» действуют весенние скидки. При заказе в мобильном приложении «Аптека Ригла» и на сайте rigla.ru по промокоду ВЕСНА21 доступна скидка 5%.

«Воспользоваться скидкой очень просто — установите приложение через Google Play или App Store, набрав в строке поиска „Аптека Ригла“, соберите корзину и на этапе оформления заказа введите промокод „ВЕСНА21“, цена будет пересчитана автоматически», — прокомментировали в сети аптек «Ригла».

Аналогичное предложение действует на сайте rigla.ru и при заказе через единую справочную службу 8 800 777 03 03 (звонок бесплатный). Промокод нужно вводить при оформлении каждого заказа.

Скидка 5% распространяется на весь ассортимент, кроме:

Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40;

Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3;

Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6;

Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3

Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл

Оптинол Мягкое восстановление 10мл

Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл

медицинских масок;

продукции Елатомского приборного завода;

товаров по специальному предложению.