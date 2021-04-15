Аптеки «Ригла» предложили рязанцам скидки при каждом заказе онлайн

С 12 по 25 апреля в аптеках «Ригла» действуют весенние скидки. При заказе в мобильном приложении «Аптека Ригла» и на сайте
«Воспользоваться скидкой очень просто — установите приложение через Google Play или App Store, набрав в строке поиска „Аптека Ригла“, соберите корзину и на этапе оформления заказа введите промокод „ВЕСНА21“, цена будет пересчитана автоматически», — прокомментировали в сети аптек «Ригла».
Аналогичное предложение действует на сайте
Скидка 5% распространяется на весь ассортимент, кроме:
- Арепливир таб. п/о плен. 200 мг №40;
- Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №3;
- Аллокин-Альфа лиоф. д/р-ра для п/к введ. 1 мг №6;
- Аллокин-альфа пор. д/ин. 1 мг №3
- Оптинол Глубокое увлажнение 0,4% 10мл
- Оптинол Мягкое восстановление 10мл
- Оптинол Экспресс увлажнение 0,21% 10мл
- медицинских масок;
- продукции Елатомского приборного завода;
- товаров по специальному предложению.
В период действия акции промокодом можно воспользоваться неограниченное количество раз. Организатор акции — ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Организатор акции вправе вносить изменения в условия акции и отменить акцию без предварительного уведомления. Подробности акции уточняйте на сайте