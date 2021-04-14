Сотрудники «Пронских карьеров» пожаловались следователям на трехмесячную задержку зарплаты

15 сотрудников рассказали, что им и их коллегам не выдали зарплату за январь-февраль 2021 года. Оказалось, что общая сумма задолженности составляет более 1 млн 347 тысяч рублей.

В среду, 14 апреля, регионального управления СК Владимир Никешкин провел личный прием граждан на предприятии ООО «Пронские карьеры».

15 сотрудников рассказали, что им и их коллегам не выдали зарплату за январь-февраль 2021 года. Оказалось, что общая сумма задолженности составляет более 1 млн 347 тысяч рублей.

Никешкин поручил подчиненным организовать доследственную проверку. Также он встретился с гендиректором предприятия Русланом Яриковым и разъяснил ему положения статьи 145.1 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за невыплату зарплаты. Они обсудили возможные сроки полного погашения долга.