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В Рязани прошли шестые регулярные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек «Детская лига»
Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки минспорта. Награды спортсменам вручил президент областной федерации баскетбола, депутат облдумы, руководитель ГК «Точинвест» Александр Жукаев.

В воскресенье, 11 апреля, на базе МБУ «СШОР «Единство» состоялись финальные соревнования Первенства Рязанской области по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения и 2006-2007 годов рождения. Участниками стали 30 команд из разных районов области.

Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанская областная федерация баскетбола.

Призовые места в разных категориях распределились следующим образом:

  • юноши 2004-2005 годов рождения:
    • 1 место — Рязань «Единство»;
    • 2 место — Скопин;
    • 3 место — Сасово «Планета Спорта»;
  • девушки 2004-2005 годов рождения:
    • 1 место — Касимов «Лидер»;
    • 2 место — Новомичуринск «Дельфин»;
    • 3 место — Кораблино «Рекорд»;
  • юноши 2006-2007 годов рождения:
    • 1 место — Рязань «Единство» 2006 год рождения;
    • 2 место — Рязань «Единство» 2007 год рождения;
    • 3 место — Сасово «Планета Спорта»;
  • девушки 2006-2007 годов рождения:
    • 1 место — Рязань «Единство»;
    • 2 место — Рязань «Оникс»;
    • 3 место — Касимов «Лидер».

Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки минспорта. Награды спортсменам вручил президент областной федерации баскетбола, депутат облдумы, руководитель ГК «Точинвест» Александр Жукаев. Он пожелал всем участникам здоровья, дальнейшего роста спортивных достижений и никогда не останавливаться на достигнутом.

Александр Жукаев отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, дети во всех районах Рязанской области продолжают тренироваться с соблюдением мер безопасности, остаются верны своему виду спорта — баскетболу, а уровень команд ежегодно растет.

В следующие выходные, 16-18 апреля, в Касимовском районе пройдет финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Финальные соревнования ЦФО среди мужских команд сезона 2020-2021 состоятся 24-25 апреля на базе ФСК «Звезда». Также участников и болельщиков баскетбольного спорта ждут на летних турнирах по баскетболу 3×3, которые стартуют в мае и будут проходить на разных площадках города. Следить за анонсами можно на сайте Рязанской областной федерации баскетбола.