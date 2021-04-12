В Рязани прошли шестые регулярные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек «Детская лига»

Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки минспорта. Награды спортсменам вручил президент областной федерации баскетбола, депутат облдумы, руководитель ГК «Точинвест» Александр Жукаев.

В воскресенье, 11 апреля, на базе МБУ « СШОР «Е динство » состоялись финальные соревнования Первенства Рязанской области по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения и 2006-2007 годов рождения. Участниками стали 30 команд из разных районов области.

Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Рязанская областная федерация баскетбола .

Призовые места в разных категориях распределились следующим образом:

юноши 2004-2005 годов рождения: 1 место — Рязань «Единство»; 2 место — Скопин; 3 место — Сасово «Планета Спорта»;

девушки 2004-2005 годов рождения: 1 место — Касимов «Лидер»; 2 место — Новомичуринск «Дельфин»; 3 место — Кораблино «Рекорд»;

юноши 2006-2007 годов рождения: 1 место — Рязань «Единство» 2006 год рождения; 2 место — Рязань «Единство» 2007 год рождения; 3 место — Сасово «Планета Спорта»;

девушки 2006-2007 годов рождения: 1 место — Рязань «Единство»; 2 место — Рязань «Оникс»; 3 место — Касимов «Лидер».



Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки минспорта. Награды спортсменам вручил президент областной федерации баскетбола, депутат облдумы, руководитель ГК «Точинвест» Александр Жукаев. Он пожелал всем участникам здоровья, дальнейшего роста спортивных достижений и никогда не останавливаться на достигнутом.

Александр Жукаев отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, дети во всех районах Рязанской области продолжают тренироваться с соблюдением мер безопасности, остаются верны своему виду спорта — баскетболу, а уровень команд ежегодно растет.

В следующие выходные, 16-18 апреля, в Касимовском районе пройдет финал регионального Чемпионата ШБЛ « КЭС-БАСКЕТ »