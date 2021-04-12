В Рязани прошли шестые регулярные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек «Детская лига»

В воскресенье, 11 апреля, на базе МБУ «
Организаторами соревнований выступили
Призовые места в разных категориях распределились следующим образом:
- юноши 2004-2005 годов рождения:
- 1 место — Рязань «Единство»;
- 2 место — Скопин;
- 3 место — Сасово «Планета Спорта»;
- девушки 2004-2005 годов рождения:
- 1 место — Касимов «Лидер»;
- 2 место — Новомичуринск «Дельфин»;
- 3 место — Кораблино «Рекорд»;
- юноши 2006-2007 годов рождения:
- 1 место — Рязань «Единство» 2006 год рождения;
- 2 место — Рязань «Единство» 2007 год рождения;
- 3 место — Сасово «Планета Спорта»;
- девушки 2006-2007 годов рождения:
- 1 место — Рязань «Единство»;
- 2 место — Рязань «Оникс»;
- 3 место — Касимов «Лидер».
Команды, занявшие призовые места, получили медали и кубки минспорта. Награды спортсменам вручил президент областной федерации баскетбола, депутат облдумы, руководитель
Александр Жукаев отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, дети во всех районах Рязанской области продолжают тренироваться с соблюдением мер безопасности, остаются верны своему виду спорта — баскетболу, а уровень команд ежегодно растет.
В следующие выходные, 16-18 апреля, в Касимовском районе пройдет финал регионального Чемпионата ШБЛ «
Финальные