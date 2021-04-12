Рязань готовится к праздничному концерту в честь Дня Победы

В честь 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Рязани планируется провести праздничный концерт «Победный май».

В честь 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Рязани планируется провести праздничный концерт «Победный май». Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Аукцион пройдет в электронной в форме. В перечень услуг входит: предоставление сценического комплекса, светового, звукового оборудования и экранов.

Стоимость услуг оценивается в 900 тысяч рублей. Праздничный концерт планируется провести на площади Ленина.

Напомним, что в 2020 году концерта «Победный май» в Рязани не было.