Россия приостановит чартеры в Турцию

Полеты приостановят с 15 апреля по 1 июня. Эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.

Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца. Об этом сообщил РБК .

Полеты приостановят с 15 апреля по 1 июня. Эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.

Отмечается, что речь идет о чартерах. Коснется ли это регулярных перевозок, пока неизвестно.

Решение приняли из-за роста числа заболевших коронавирусом в Турции.

8 апреля там выявили почти 56 тысяч новых заболевших — рост за неделю составил 37%.

Ранее сообщалось, что турецкие курорты закроют с 12 апреля.