Россия приостановит чартеры в Турцию
Полеты приостановят с 15 апреля по 1 июня. Эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.
Россия решила приостановить полеты в Турцию на 1,5 месяца. Об этом сообщил
Полеты приостановят с 15 апреля по 1 июня. Эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.
Отмечается, что речь идет о чартерах. Коснется ли это регулярных перевозок, пока неизвестно.
Решение приняли из-за роста числа заболевших коронавирусом в Турции.
8 апреля там выявили почти 56 тысяч новых заболевших — рост за неделю составил 37%.
Ранее сообщалось, что турецкие курорты закроют с 12 апреля.