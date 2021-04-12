Минприроды: рязанцы неделю дышали выбросами сероводорода

Нарушения фиксировались в районе Песочни. В частности, 5 апреля, уровень сероводорода в воздухе в 10 раз превысил допустимую концентрацию.

Министерство природопользования заявило, что с 5 по 11 апреля в Рязани фиксировались выбросы сероводорода. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Нарушения фиксировались в районе Песочни. В частности, 5 апреля, уровень сероводорода в воздухе в 10 раз превысил допустимую концентрацию.

«Данная информация направлена в территориальные органы Роспотребнадзора и Росприроднадзора, а также в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для необходимых мер реагирования», — говорится в сообщении.