В Гидрометцентре предупредили о похолодании в конце следующей недели

В Гидрометцентре предупредили, что в Центральной России температура воздуха вновь понизится в конце следующей недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре предупредили, что в центре европейской части России температура воздуха вновь понизится в конце следующей недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха во второй половине следующей недели будет ниже, чем в первой, отметил синоптик.

«Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга приведут к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре России будет существенно выше нормы, к четвергу она окажется на восемь градусов выше средних многолетних значений.

Напомним, в Гидрометцентре спрогнозировали аномальное потепление в ближайшие дни. В Рязанской области к 13 апреля температура достигнет +20 градусов.