Жителей Рязанской области ждет потепление до +20 градусов

Жителей Рязанской области ждет резкое потепление. По данным Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля, днем в Рязанской области ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.

Жителей Рязанской области ждет резкое потепление. По данным Гидрометцентра, во вторник, 13 апреля, днем в Рязанской области ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов. Такая температура продержится несколько дней. К пятнице, 16 апреля, вновь похолодает на несколько градусов.

Повышение температуры в регионах Центральной России начнется уже в эти выходные, 10-11 апреля, сообщает ТАСС.

«Потепление связано с тем, что к нам движутся воздушные массы с юго-востока, из Астрахани, с калмыцких полей, где уже 27 градусов. Такое потепление в выходные до плюс 23 градусов придет к нам ненадолго, на три-четыре дня, а потом опять будет понижение температуры днем до 15 градусов», — пояснил дежурный синоптик центра гидрометеорологии по Воронежской области Андрей Гусев.

В Рязанской области в воскресенье, 11 апреля, местами может пройти дождь, при этом по-прежнему будет достаточно тепло и безветренно.