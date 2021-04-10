В Рязани поставили комедию «Я тетушка Роза, из Бразилии, где много диких обезьян»

В Рязани поставили комедию «Я тетушка Роза, из Бразилии, где много диких обезьян». Пьесу-фарс «Тетка Чарлея», написанную английским драматургом Брэндоном Томасом еще в XIX веке, в России знают и любят благодаря советскому телефильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» режиссера Виктора Титова.

Пьесу-фарс «Тетка Чарлея», написанную английским драматургом Брэндоном Томасом еще в XIX веке, в России знают и любят благодаря советскому телефильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» режиссера Виктора Титова. Картина вышла на экраны в 1975 году, но и спустя почти полвека успех ее не угас.

В 2021 году композитор Владимир Баскин и либреттист Евгений Муравьев написали мюзикл по мотивам английской комедии. Его поставили в Рязани, премьера состоялась в музыкальном театре 25 марта 2021 года. А 4 апреля на спектакль из Санкт-Петербурга приехал один из авторов. Владимир Баскин оценил, как рязанские артисты воплотили его видение легендарной истории.

Растащили на цитаты

Сразу после выхода фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» буквально растащили на цитаты. «Я тетушка Чарли, из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян», — пожалуй, самая знаменитая из них. Эти слова несколько раз повторяет главный герой Бабс Баберлей в образе тетушки Розы д’Альвадорес — персонаж Александра Калягина. В мюзикле эту роль блестяще исполнил Антон Байбаков.

Появившись в начале спектакля в ярко-зеленом костюме, статный молодой человек сразу приковал к себе внимание зрителей. Но каково же было их изумление, когда он перевоплотился в эксцентричную особу с вызывающим макияжем и кудрями, одетую в красное пальто, такие же туфли на каблуках и шляпу, черные перчатки и колготки в сеточку.

«Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь», «А кто не хочет сахару или сливок?», «Если бы вы только знали, какие гадости он мне говорит! Порядочная женщина не выдержала бы и пяти минут» — эти и другие, ставшие крылатыми, фразы звучат из уст Бабса и в рязанской постановке.

«Костюмчик сидит»

Не менее выразительны и другие герои. Студентов Чарли и Джека исполнили Антон Свиркин и Алексей Никифоров, их возлюбленных Энни и Китти — красавицы-актрисы Наталья Нелюбина и Юлия Бычкова. Пары смотрятся гармонично и сыгранно, несмотря на то, что с момента рождения спектакля состоялось всего семь показов. На сцене актеры проживают весь спектр чувств, которые могут испытывать влюбленные, находящиеся в шаге от своего счастья.

По словам композитора Владимира Баскина, молодые актеры музыкального театра не боятся эффекта сравнения с мэтрами советского кино — помимо Александра Калягина в картине снялись Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Михаил Козаков. Артисты мюзикла смело импровизируют, создают собственные комичные образы и ситуации.

«Получился прекрасный спектакль, в котором огромное количество находок, есть репризы, которые сами ребята придумали. Комедия появляется тогда, когда начинают импровизировать актеры. Я вижу, что они уже начали импровизировать, а дальше будет еще живее, — прокомментировал увиденное Баскин. — Актер в комедии должен чувствовать себя, как будто на нем костюмчик сидит. У Кригса уже сидит костюмчик, человек придумывает собственные фразы, он уже вжился в роль».

Алчного судью Кригса исполнил Валерий Вахрамеев. Остаться равнодушным к его игре просто невозможно. «Почему мой маленький пупсеночек не обнимет своего маленького кригсеночка» — после этой и многих других реплик героя зал неизменно взрывается смехом.

Еще два колоритных персонажа — это полковник Френсис Чесней в исполнении Алексея Исаева и дворецкий Брассет в исполнении Сергея Головкина. Последний покорил публику своей прямолинейностью, комично обыгранной страстью к известного рода напиткам и способностью появляться в самых неожиданных местах декораций.

Вдохновлялся рязанской актрисой

Нельзя обойти стороной и два женских образа: настоящая донна Роза — Ирина Маненкова и ее компаньонка, возлюбленная Бабса, Элла Делей — Марина Головкина. Композитор Владимир Баски признался, что партию тетушки писал именно под артистку Рязанского музыкального театра.

И если в фильме у актрисы Тамары Носовой роль небольшая, то в мюзикле специально для Ирины Маненковой была придумала своя сюжетная линия — любовная история с Френсисом Чеснеем. Она добавляет комедии лиричности, заставляя зрителей проникнуться теплым, светлым, лишенным фальши чувством.

Краски весны

При всем минимализме декораций, спектакль выглядит очень красочно. Действие происходит в английском саду, полном сочной зелени. Локация украшена изысканной мебелью, картинами в золоченых рамах, изящными светильниками.

Костюмы персонажей сшиты по моде 20-х годов прошлого столетия и гармонично подобраны для актерских пар: Чарли и Энни одеты в желтых и бежевых тонах, Джек и Китти — в синих и голубых, Бабс и Элла — в зеленых и бирюзовых, а военному черно-красному костюму Френсиса соответствует романтичный белый наряд донны Розы.

Удивляет и разнообразие музыкальных жанров — здесь и шлягеры, и латина, и джаз-баллада, и вальс, без которого, по словам Баскова, не обходится ни одна история любви. Тексты мюзикла композитор назвал «симпатичными» и стоящими того, чтобы к ним прислушиваться.

Со счастливым концом

Стоит отметить, что авторы мюзикла ориентировались в своей работе не на советскую кинокартину, а на первоисточник — старинную пьесу Брэндона Томаса. Поэтому в спектакле главный герой Бабс Баберлей — не бродяга и воришка, а сокурсник Чарли и Джека. И в женском наряде он оказался, не спасаясь от полиции, а по просьбе Джека, который уговорил друга подменить его на репетиции любительского спектакля.

Финал музыкальной комедии также отличается от телеверсии. На сцене театра все герои обрели свою любовь, кроме, пожалуй, судьи Кригса, который, впрочем, также остался доволен, получив от донны Розы чек с шестью нулями. И если в фильме Бабс продолжает скитаться по свету, то в спектакле — женится на своей избраннице. В финальной сцене молодая пара выносит из-за кулис двойню под нарастающие аплодисменты зала.

Режиссер-постановщик мюзикла — Иван Китанин, дирижеры-постановщики — Ринат Бикташев и Леонид Привалов, балетмейстер-постановщик — Александр Сапрунов, художник-постановщик — Александр Якунин. Эти люди, как отметил Владимир Басков, провели огромную работу. «Комедия — это самый сложный жанр. И она видна по залу. Зал смеется, зал доволен, счастлив — это самое главное. Можно считать — комедия состоялась», — резюмировал автор.

Фото: Карина Поспелова