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Рязанку чуть не убили 8 марта
21-летняя девушка из Сасова пригласила в гости приятеля для празднования 8 марта. Он пришел не один, а с 31-летним другом.

Полиция задержала 31-летнего мужчину, который грозил зарезать девушку 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

21-летняя девушка из Сасова пригласила в гости приятеля для празднования 8 марта. Он пришел не один, а с 31-летним другом. Компания устроила застолье.

Во время общения 31-летний гость в пьяном состоянии «высказал в адрес хозяйки дома непристойные предложения». Девушка ответила грубо, завязалась ссора.

Мужчина взял кухонный нож и пригрозил расправой. Приятель попытался успокоить друга и попросил убрать нож. Хозяйка дома в этот момент вызвала полицию.

Оперативники приехали на место и изъяли нож у пьяного мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), по которой грозит на срок до 2 лет лишения свободы.