Названа причина, по которой в Рязани сократилось количество маршруток

Названа причина, по которой в Рязани сократилось количество маршруток. Ее озвучил вице-мэр Владимир Бурмистров за заседании правительства, во вторник, 9 марта.

Названа причина, по которой в Рязани сократилось количество маршруток. Ее озвучил вице-мэр Владимир Бурмистров за заседании правительства, во вторник, 9 марта.

Он заявил, что во время пандемии пассажиропоток сократился и перевозчики перестали выпускать на линию необходимое количество транспорта.

«Они перестали соблюдать расписание. Например, ИП Глебов выполняет лишь 30% от расписания, ООО „Рязаньпассажиртранс“ — 29%, ООО „Таксавто“ — 70%. Мы намерены обратиться в суд, так как не можем на них никак повлиять», — заявил вице-мэр.

Отметим, что согласно реестру выданных свидетельств на перевозку ИП Глебов обслуживает маршруты №№ 34 М³, 53 М², 75 М²; ООО «Рязаньпассажиртранс» — №№ 66 М², 70 М², 71 М², 82 М²; ООО «Таксавто» — №33М2.