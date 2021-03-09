Губернатора не устроил ответ мэрии о сроках ремонта дорог в Рязани

Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров заявил, что «в ближайшее время конкурс на ремонт дорог будет проведен, а работы проведут уже в теплую погоду». Он пообещал устранить проблемы в апреле.

Губернатора Николая Любимова не устроил ответ мэрии о сроках ремонта дорог в Рязани. Во вторник, 9 марта, на заседании правительства глава региона раскритиковал ямочный ремонт в Рязани.

«Ездить невозможно по Михайловскому шоссе, Московскому шоссе, объезду вокруг моста на улице Ленина. Люди справедливо пишут негативно [о дорогах]. Сейчас есть технологии, позволяющие делать работы в любую погоду», — отметил губернатор.

В ответ на это вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров заявил, что «в ближайшее время конкурс на ремонт дорог будет проведен, а работы проведут уже в теплую погоду». Он пообещал устранить проблемы в апреле.

«Ответ не устраивает. Все в будущем времени. Такое ощущение, что вы ждали, что я спрошу об этом после 8 марта. Деньги на дирекцию благоустройства были выделены как раз для того, чтобы не проводились конкурсы, а оперативно реагировали на аварийные работы. Сейчас мы все вместе весь март по эти ямам будем скакать, потом люди будут обращаться в суд и отсуживать у мэрии деньги. Почему сейчас работа не ведется, как полагается? Март вы предлагаете ездить по ямам и убивать жителям Рязани свои автомобили?», — заявил глава региона. Бурмистров отметил, что аварийные бригады работают круглосуточно.

«Мы попали в аномальное время, никто не ожидал столько ям. Нам не хватает еще одной машины по заделке ям, наверно это наш просчет, что на ваши субсидии мы ее не закупили», — заключил вице-мэр.