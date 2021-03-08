Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда

Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Авария произошла в понедельник, 8 марта, на регулируемом железнодорожном переезде в Шилове.

Под Рязанью произошло смертельное ДТП с участием грузового поезда. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Авария произошла в понедельник, 8 марта, на регулируемом железнодорожном переезде в Шилове. Водитель LADA Kalina выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, после чего в него врезался грузовой поезд. Водитель легковушки погиб, пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.