СМИ: массовое убийство в Подмосковье совершил сын погибшей женщины

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В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что по факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет и двоим — по два года) возбуждено уголовное дело.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства. Прокуратура Московской области также взяла на особый контроль расследование преступления.
По данным telegram-канала Life Shot, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере и страдает умственной отсталостью.
Напомним, 7 марта, в воскресенье, в городе Ликино-Дулево Московской области найдены тела четырех человек — трех детей и их бабушки.