СМИ: массовое убийство в Подмосковье совершил сын погибшей женщины

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, массовое убийство в Подмосковье совершил сын погибшей женщины. Он задержан. Мужчина находится в неадекватном состоянии.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, массовое убийство в Подмосковье совершил сын убитой женщины. Он задержан. Мужчина находится в неадекватном состоянии.

В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что по факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет и двоим — по два года) возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства. Прокуратура Московской области также взяла на особый контроль расследование преступления.

По данным telegram-канала Life Shot, подозреваемый состоит на учете в психдиспансере и страдает умственной отсталостью.

Напомним, 7 марта, в воскресенье, в городе Ликино-Дулево Московской области найдены тела четырех человек — трех детей и их бабушки.