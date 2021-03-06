Россия установила рекорд смертности со Второй мировой войны

Россия установила рекорд смертности с конца Второй мировой войны. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тысяч человек, что на 33,9% больше показателей начала 2020 года.

Россия установила рекорд смертности со Второй мировой войны. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тыс., что на 33,9% больше показателей начала 2020 года. По данным Росстата, в целом естественная убыль населения России составила 113 тыс. за прошлый месяца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тысяч: в январе прошлого года население сократилось на 45,2 тысяч человек, а в январе 2021 года — на 113,1 тысяч.

При этом младенческая смертность снизилась в январе 2021 года на 1,3% к январю 2020 года. Так, за первый месяц года умерли 538 младенцев в возрасте до года. Около 106,6 тыс. детей родились в России в январе 2021 года, что на 10,3% меньше показателей начала прошлого года.

Как отмечает finanz.ru, зафиксированная Ростатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек — рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной войны.

Численность постоянного населения сократилась до 146,24 млн человек и стала минимальной с 2014 года.