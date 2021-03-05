В Минцифры заявили, что россияне не останутся без интернета

В ведомстве сообщили, что заседание госкомиссии по радиочастотам состоится в ближайшее время и на нем будет рассмотрен вопрос использования частот для беспроводного интернета.

В Минцифры заявили, что россияне не останутся без интернета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миинстерства.

В ведомстве сообщили, что заседание госкомиссии по радиочастотам состоится в ближайшее время и на нем будет рассмотрен вопрос использования частот для беспроводного интернета.

Так же в Минцифры отмечают, что сейчас операторы могут использовать и другие выделенные им диапазоны, при необходимости заменив абонентское оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за окончания разрешения на использование определенных частот, операторы домашнего беспроводного интернета будут вынуждены отключить услугу.