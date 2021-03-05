У некоторых россиян отключат домашний интернет

У некоторых россиян отключат домашний беспроводной интернет. В четверг, 11 марта, в России закончится действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет.

У некоторых россиян отключат беспроводной домашний интернет. Об этом сообщает РБК.

В четверг, 11 марта, в России закончится действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет.

В этом диапазоне работают компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

Компании просили госкомиссию по радиочастотам продлить разрешение, но заседание комиссии в этом году еще не состоялось.