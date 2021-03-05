В Госдуме предложили расширить ОСАГО

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили расширить действие ОСАГО и включить в него ситуации повреждения автомобиля по вине коммунальных служб или из-за недостатков дорожного ремонта. В Российском союзе страховщиков отмечают, что такое нововведение невозможно.

В Госдуме предложили расширить ОСАГО. Об этом пишут «Известия».

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предложили расширить действие ОСАГО и включить в него ситуации повреждения автомобиля по вине коммунальных служб или из-за недостатков дорожного ремонта.

Поводом стали массовые обращения граждан по поводу повреждения автомобилей упавшими деревьями, сосульками, а также вследствие ям на дорогах.

В Российском союзе страховщиков отмечают, что такое нововведение невозможно. Городские службы не являются участниками дорожного движения, поэтому их ответственность перед автомобилистами не застрахована.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто считает, что необходимо заставлять лучше работать коммунальщиков.

«Можно более четко прописать их ответственность в их же документах касательно машин, стоящих рядом с их объектами. Ведь их объекты тоже страхуются. Так пусть все эти моменты начнут более строго прописывать в соответствующих договорах», — отмечает Моржаретто.