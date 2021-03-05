Следователи отказались возбуждать дело после выстрела рязанца в грудь

Инцидент произошел 30 января. 56-летний мужчина уединился на втором этаже личного дома, взял в руки охотничье ружье, находящееся в чехле, и оно выстрелило в грудь мужчине.

В Шиловском следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту выстрела чучковца себе в грудь. Об этом пишет ИД «Пресса».

«За отсутствием состава преступления расследование прекратили. Человек сам себе причинил вред», — пояснила следователь Наталья Тюрина.

Инцидент произошел 30 января. 56-летний мужчина уединился на втором этаже личного дома, взял в руки охотничье ружье, находящееся в чехле, и оно выстрелило ему в грудь.

Пострадавший попал в больницу, он выжил. Врачи считали, что у него «50 на 50» шансов выжить. Недавно мужчину перевели из реанимации в палату.