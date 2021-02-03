Рязанец случайно прострелил себе грудь

Этот случай произошел 30 января. В свой день рождения 56-летний мужчина уединился на втором этаже личного дома, взял в руки охотничье ружье, находящееся в чехле, и оно выстрелило в грудь мужчине.

Житель Чучкова случайно выстрелил в себе в грудь. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Этот случай произошел 30 января. В свой день рождения 56-летний мужчина уединился на втором этаже личного дома, взял в руки охотничье ружье, находящееся в чехле, и оно выстрелило в грудь мужчине.

За жизнь пострадавшего борются медики.

«По каким-то причинам один патрон остался в обойме пятизарядного ружья. По предварительным данным, пострадавший начал расстегивать чехол, и в это время произошел выстрел», — рассказала следователь Наталья Тюрина.

Следком изучит обстоятельства случившегося.