Скопинский маньяк заявил, что хочет найти своих жертв и жениться

70-летний преступник заявил, что хочет жениться. Он сообщил, что нашел «молодую барышню». Мохов поделился этими планами с журналистами после того, как его привезли в дом, где он несколько лет держал двух девушек.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, заявил, что после выхода из тюрьмы захотел встретиться со своими жертвами. Об этом сообщил РЕН ТВ.

70-летний преступник заявил, что хочет жениться. Он сообщил, что нашел «молодую барышню». Мохов поделился этими планами с журналистами после того, как его привезли в дом, где он несколько лет держал двух девушек.

«Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую», — заявил он.

Мохов сказал, что намерен попросить прощения у своих жертв.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.