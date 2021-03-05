Скопинский маньяк дал интервью после освобождения

Он подтвердил, что в тот изнасиловал одну из девочек — Екатерину Мартынову. Мохов оставил их в бункере на ночь. На следующий день, услышав, что они планируют заявить о произошедшем в милицию, Мохов решил их закрыть в бункере.

Скопинский маньяк Виктор Мохов дал интервью Telegram-каналу « 112 ». Он рассказал свою версию произошедшего в тот день, когда похитил их.

По его словам, он решил подвезти двух девочек из Рязани, так как ехал в попутном направлении. Они сели к нему в машину, Мохов предложил им выпить. Он заявил, что девочки выпили несколько бутылок вина, а не «отключились» от нескольких глотков, как они сами рассказывали ранее. Он также рассказал, что предложил продолжить встречу в Скопине.

Он подтвердил, что в тот вечер изнасиловал одну из девочек — Екатерину Мартынову. Мохов оставил их в бункере на ночь. На следующий день, услышав, что они планируют заявить о произошедшем в милицию, Мохов решил их закрыть в бункере.

По его словам, бункер был построен как помещение для хранения продуктов. Он сообщил, что позже обустроил его как место для отдыха.

Корреспондент также задал Мохову вопросы на другие темы. Его спросили, что бы он выбрал для просмотра в интернете: сайт Третьяковской галереи или порносайт.

«Порногалерею, конечно. Секс все любят. Это жизнь», — сказал Мохов.

Он также заявил, что против кастрации педофилов и отмены моратория на смертную казнь для насильников. На вопрос, думал ли Мохов о том, чтобы покончить с собой, он ответил, что у него даже не было такой мысли.

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.