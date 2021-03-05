Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-8 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязанском театре драмы состоится премьера нового спектакля — «Шинель — Пальто».

В основу спектакля легли тексты Николая Васильевича Гоголя — его знаменитая повесть «Шинель», стихи поэта Вадима Жука и диалоги Екатерины Кретовой.

В филармонии 8 марта состоится праздничный концерт «Любовь как музыка весны» с участием Альберта Жалилова и Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

А в клубе Old Tattoo Bar выступит легендарная российская рок-группа «Черный Кофе».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».