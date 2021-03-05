Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-8 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязанском театре драмы состоится премьера нового спектакля — «Шинель — Пальто».
В основу спектакля легли тексты Николая Васильевича Гоголя — его знаменитая повесть «Шинель», стихи поэта Вадима Жука и диалоги Екатерины Кретовой.
В филармонии 8 марта состоится праздничный концерт «Любовь как музыка весны» с участием Альберта Жалилова и Рязанского губернаторского симфонического оркестра.
А в клубе Old Tattoo Bar выступит легендарная российская рок-группа «Черный Кофе».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».