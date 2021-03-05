Известный российский джазмен выступил в Рязанской филармонии в ее день рождения

На рязанской сцене Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew презентовали новый альбом «Newborn» («Новорожденный»), в который вошли только авторские композиции, написанные джазменом и его командой. По словам артиста, название альбома как нельзя лучше соответствует событию — 4 марта свой 82-ой день рождения отметила и Рязанская филармония.

Известный российский джазмен, трубач, музыкант года по версии радио Jazz, ведущий музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на телеканале «Россия-Культура», заслуженный артист республики Татарстан Вадим Эйленкриг дал эксклюзивный концерт в Рязанской областной филармонии в четверг, 4 марта.

На рязанской сцене Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew презентовали новый альбом «Newborn» («Новорожденный»), в который вошли только авторские композиции, написанные джазменом и его командой. По словам артиста, название альбома как нельзя лучше соответствует событию — 4 марта свой 82-ой день рождения отметила и Рязанская филармония.

Во время выступления музыкант общался со зрителями, рассказывал истории из личной жизни и даже отвечал на вопросы из зала. В финале концерта Эйленкриг пообещал вернуться на рязанскую сцену и сыграть вместе с губернаторским симфоническим оркестром. Вместе с трубачом выступали Дмитрий Илугдин (рояль), Армен Мкртычян (бас), Константин Сафьянов (саксофон, флейта), Виталий Эпов (барабаны).