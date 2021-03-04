В Перми подросток признался в убийстве своей семьи

В Перми подросток признался в убийстве своей семьи. Причиной для убийства подросток назвал семейные конфликты.

В Перми подросток признался в убийстве своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

Вечером в понедельник, 1 марта, 16-летний подросток зарубил топором мать, отца и младшую сестру. После этого он пытался скрыться в Екатеринбурге, где его задержали.

Причиной для убийства подросток назвал семейные конфликты.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью».

Следователи опубликовали видео допроса.