Опубликовано видео допроса подростка из Перми, убившего родителей и сестру
Молодой человек зарубил семью топором. Его матери было 42 году, отцу 40 лет, сестре 12 лет.
Следователи опубликовали видео допроса 16-летнего жителя Перми, который признался в убийстве своей семьи.
Подросток рассказал, что напал на свою мать около 5 часов вечера «по причине психологической травмы». Позже он убил отца и младшую сестру.
Молодой человек зарубил семью топором. Его матери было 42 году, отцу 40 лет, сестре 12 лет.