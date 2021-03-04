Опубликовано видео допроса подростка из Перми, убившего родителей и сестру

Молодой человек зарубил семью топором. Его матери было 42 году, отцу 40 лет, сестре 12 лет.

Следователи опубликовали видео допроса 16-летнего жителя Перми, который признался в убийстве своей семьи.

Подросток рассказал, что напал на свою мать около 5 часов вечера «по причине психологической травмы». Позже он убил отца и младшую сестру.

Молодой человек зарубил семью топором. Его матери было 42 году, отцу 40 лет, сестре 12 лет.