Скопинца осудили за уклонение от армии

Известно, что в октябре 2020 года 21-летний молодой человек успешно прошел медкомиссию в военкомате, но в призывной пункт так и не явился. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Жителю Скопина вынесли приговор за уклонение от службы в армии. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в октябре 2020 года 21-летний молодой человек успешно прошел медкомиссию в военкомате, но в призывной пункт так и не явился. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК. Узнав об этом, он пришел к следователям с повинной.

Скопинца признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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