\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-6°
Чтв, 17
-5°
Птн, 18
ЦБ USD 73.45 0.52 16/12
ЦБ EUR 89.18 0.6 16/12
Нал. USD 73.16 / 75.1 11:44
Нал. EUR 89.05 / 89.9 12:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
1 час назад
254
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
9 880
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
4 496
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
10 421
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Скопинец попал под следствие за уклонение от армии
С ноября по декабрь 2020 года у 21-летнего молодого человека не было оснований для освобождения от службы. Нарушителя разыскали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК.

Житель Скопинского района попал под следствие за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С ноября по декабрь 2020 года у 21-летнего молодого человека не было оснований для освобождения от службы. Нарушителя разыскали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК.

Во время проведения осенней призывной кампании правоохранители разыскали 208 призывников. Рязанцев призвали сообщать об «уклонистах» и фальшивых воинских билетах по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).

Фото ru.depositphotos.com