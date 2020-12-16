Скопинец попал под следствие за уклонение от армии

С ноября по декабрь 2020 года у 21-летнего молодого человека не было оснований для освобождения от службы. Нарушителя разыскали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК.

Житель Скопинского района попал под следствие за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С ноября по декабрь 2020 года у 21-летнего молодого человека не было оснований для освобождения от службы. Нарушителя разыскали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК.

Во время проведения осенней призывной кампании правоохранители разыскали 208 призывников. Рязанцев призвали сообщать об «уклонистах» и фальшивых воинских билетах по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов).