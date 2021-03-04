Власти отреагировали на митинг против строительства завода в Клетине. Об этом
Герман Боков встретился с жителями деревни Клетино в четверг 4 марта. Он прокомментировал ситуацию вокруг строительства асфальтного завода.
«Во-первых, это не завод, а мобильная установка для производства асфальто-бетонной смеси, не содержащей битума. Ее установила белорусская фирма, выигравшая торги на ремонт 24 километров дорога. Ремонтировать они будут по немецкой технологии, таких дорог в районе еще не было» — сказал Боков.
Также, он уточнил, что после монтажа установка пройдет экологическую экспертизу.
«Если экспертиза покажет нарушения — установка работать не будет, — говорит глава администрации. — Об этом я сказал жителям Клетино».
Напомним, на встрече с властями жители Клетино устроили митинг против строительства завода.