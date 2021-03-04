Власти отреагировали на митинг против строительства завода в Клетине

Герман Боков встретился с жителями деревни Клетино в четверг 4 марта. Он прокомментировал ситуацию вокруг строительства асфальтного завода. Он уточнил, что после монтажа установка пройдет экологическую экспертизу.

Власти отреагировали на митинг против строительства завода в Клетине. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Герман Боков встретился с жителями деревни Клетино в четверг 4 марта. Он прокомментировал ситуацию вокруг строительства асфальтного завода.

«Во-первых, это не завод, а мобильная установка для производства асфальто-бетонной смеси, не содержащей битума. Ее установила белорусская фирма, выигравшая торги на ремонт 24 километров дорога. Ремонтировать они будут по немецкой технологии, таких дорог в районе еще не было» — сказал Боков.

Также, он уточнил, что после монтажа установка пройдет экологическую экспертизу.

«Если экспертиза покажет нарушения — установка работать не будет, — говорит глава администрации. — Об этом я сказал жителям Клетино».

Напомним, на встрече с властями жители Клетино устроили митинг против строительства завода.