Видео: жители Клетина устроили митинг против строительства завода

Жители деревни Клетино Касимовского района устроили несанкционированный митинг против строительства асфальтного завода рядом с домами. Видео появилось в соцсетях в четверг, 4 марта.

Жители деревни Клетино Касимовского района устроили несанкционированный митинг против строительства асфальтного завода рядом с домами. Видео появилось в соцсетях в четверг, 4 марта.

«Говорят, что он будет работать всего 2-3 месяца, то есть временно, потом его разберут и увезут, но у нас, на Руси, говорят, что временно, то постоянно», — написали касимовцы.

Местные жители убеждены, что изготовление асфальта — это канцерогенное производство, которое может вызывать различные заболевания, в том числе онкологические.

На встрече с местными органами власти в четверг, 4 марта, жители устроили несанкционированный митинг против строительства завода.