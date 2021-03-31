Кораблинец объяснил, зачем сломал нос полицейскому

В начале марта 2021 года пьяный мужчина сломал нос полицейскому. Он объяснил свой поступок тем, что не хотел привлечения к административной ответственности. Он решил ударить полицейского, а пока его напарник оказывал бы коллеге помощь, сбежать. Но второй сотрудник сразу его повалил и задержал.

Кораблинец объяснил, зачем сломал нос полицейскому. Об этом пишет «КП-Рязань».

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего слесаря из Кораблина.

В начале марта 2021 года пьяный мужчина сломал нос полицейскому.

На следствии обвиняемый сразу признал свою вину.

«Он объяснил свой поступок тем, что не хотел привлечения к административной ответственности. Он решил ударить полицейского, а пока его напарник оказывал бы коллеге помощь, сбежать. Но второй сотрудник сразу его повалил и задержал», — рассказал старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

За применение насилия в отношении представителя власти кораблинцу грозит до 10 лет тюрьмы.