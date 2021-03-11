Кораблинец сломал нос полицейскому

Мужчина ударил полицейского лбом по носу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

В Кораблине местный житель сломал нос полицейскому. Об этом РЗН. инфо сообщили в местном МСО СКР по Рязанской области.

Вечером, 2 марта, около магазина мужчина распивал спиртное и шумел. На поступивший вызов выехали сотрудники полиции, которые пылись проводить местного жителя в отдел для привлечения к административной ответственности.

В ответ на это мужчина ударил полицейского лбом по носу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти), по которой кораблинцу грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.