\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 75.7 -0.13 31/03
ЦБ EUR 88.88 -0.47 31/03
Нал. USD 75.10 / 77.00 14:31
Нал. EUR 88.70 / 89.90 17:49
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 2021 09:19
2 485
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
2 641
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
5 879
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
12 426
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из-за пожара в Песочне эвакуировали десять человек
Ранее очевидцы сообщали, что к дому №9 корпус 1 на улице Тимуровцев приезжали экстренные службы. По словам рязанцев, подростки подожгли детскую коляску, оставленную в подъезде.

Вечером во вторник, 30 марта, горела девятиэтажка в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в коридоре поступил в 21:58, на вызов выехали шесть расчетов.

Огонь повредил оконную раму. Из дома эвакуировали десять человек, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщали, что к дому №9 корпус 1 на улице Тимуровцев приезжали экстренные службы. По словам рязанцев, подростки подожгли детскую коляску, оставленную в подъезде. «Чуть все не задохнулись. Полыхало нехило. Слава богу, пожарные приехали через пять минут. Жертв нет», — написали они.