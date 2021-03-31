Из-за пожара в Песочне эвакуировали десять человек

Ранее очевидцы сообщали, что к дому №9 корпус 1 на улице Тимуровцев приезжали экстренные службы. По словам рязанцев, подростки подожгли детскую коляску, оставленную в подъезде.

Вечером во вторник, 30 марта, горела девятиэтажка в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в коридоре поступил в 21:58, на вызов выехали шесть расчетов.

Огонь повредил оконную раму. Из дома эвакуировали десять человек, никто не пострадал.

Ранее очевидцы сообщали, что к дому №9 корпус 1 на улице Тимуровцев приезжали экстренные службы. По словам рязанцев, подростки подожгли детскую коляску, оставленную в подъезде. «Чуть все не задохнулись. Полыхало нехило. Слава богу, пожарные приехали через пять минут. Жертв нет», — написали они.