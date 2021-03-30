К приезду съемочной группы Караулова в Рязани массово принялись заделывать ямы

Городские власти основательно подготовились к визиту московских журналистов. За несколько дней до их приезда на рязанских дорогах развернулась бурная деятельность.

В Рязани дороги и общественный транспорт стали предметом пристального внимания российского журналиста Андрея Караулова. Во вторник, 30 марта, его съемочная группа приехала в город, чтобы пообщаться с жителями и провести видеосъемку дорог, на состояние которых массово жалуются рязанцы.

Однако городские власти основательно подготовились к визиту московских журналистов. За несколько дней до их приезда на рязанских дорогах развернулась бурная деятельность.

Съемочная группа Андрея Караулова побывала на Михайловском шоссе, улице Крупской, в Семчине, на Северной окружной. Журналисты также осмотрели находящиеся в плачевном состоянии дворы, которые никто не приводит в порядок. Съемочная группа выслушала жалобы рязанцев, ждущих общественный транспорт на остановках.

Напомним, что с приходом весны в городе как никогда заговорили о проблемах дорог. «Опасная» ситуация сложилась на нескольких участках в Рязани, где водители постоянно «теряли» свои колеса и «убивали» подвеску. Особенно горожане жаловались на участок на Северной окружной, где, как в давней присказке, вместе со снегом сошел и асфальт.