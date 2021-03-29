В Рязани появятся фандоматы

Фандоматы предназначены для сдачи банок и бутылок. В обмен на это рязанцы смогут получить бонусы на покупки продуктов в супермаркетах.

В Рязани появятся фандоматы. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил руководитель «Экологического рязанского альянса» Евгений Рыбаков во время стрима «ВКонтакте».

По его словам, «ЭРА» ведет переговоры по установке автоматов в «Глобусе» и «Магнитах».

Рыбаков пояснил, что фандоматы предназначены для сдачи банок и бутылок. В обмен на это рязанцы смогут получить бонусы на покупки продуктов в супермаркетах.