Съемочная группа Караулова заявила о своем приезде в Рязань во вторник

Корреспонденты пообщаются с рязанцами: водителями, пассажирами, пешеходами, оценят состояние рязанских дорог, их ремонт и работу общественного транспорта. Как сообщили РЗН. инфо, съемочная группа попытается встретиться с руководством города и области.

Во вторник, 30 марта, в Рязань приедет съемочная группа российского журналиста Андрея Караулова.

Корреспонденты пообщаются с рязанцами: водителями, пассажирами, пешеходами, оценят состояние рязанских дорог, их ремонт и работу общественного транспорта. Как сообщили РЗН. инфо, съемочная группа попытается встретиться с руководством города и области.

Напомним, Караулов неоднократно обращался к рязанским реалиям и выкладывал соответствующие ролики на своем YouTube-канале. Они были посвящены деятельности бывшего вице-губернатора Игоря Грекова и бывшего вице-мэра Владимира Бурмистрова.