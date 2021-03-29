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Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 марта
Двое пассажиров девяти и 34 лет скончались на месте ДТП. Водителя госпитализировали с травмами.

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

8 марта 2021 года около 13:30 в Пронском районе на 80-м километре «Рязань — Пронск — Скопин», 38-летний рязанец на Great Wall столкнулся с грузовиком Renault Premium с полуприцепом под управлением 60-летнего жителя Владимирской области.

Двое пассажиров девяти и 34 лет скончались на месте ДТП. Водителя госпитализировали с травмами.

Ранее появились фото и видео с места аварии. Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.