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Рязанцы смогут купить семена к дачному сезону в сельских почтовых отделениях области
«Почта России» в Рязанской области отправляет посылки, доставляет корреспонденцию, а также продает продукты, косметику и бытовую химию. В селах на почте можно купить семена овощных и цветочных культур.

«Почта России» в Рязанской области отправляет посылки, доставляет корреспонденцию, а также продает продукты, косметику и бытовую химию. В селах на почте можно купить семена овощных и цветочных культур, удобрения и средства защиты растений. В ассортименте более 800 наименований товаров для приусадебного хозяйства.

«Условия розничной сети позволяют „Почте России“ предлагать товары высокого качества, недоступные для жителей сельской местности в других магазинах. В отличие от небольших продавцов, благодаря развитой логистике, „Почта России“ имеет возможность продавать эти товары без существенных наценок», — рассказали в компании.

Отмечается, что спросом в почтовых отделениях Рязанской области также пользуются консервы, шоколад и чай. Кроме того, на почте можно купить несложную бытовую технику, аксессуары для телефонов, популярные книги, газеты и журналы, детские игрушки.