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Рязанцы запечатлели пролет МКС в вечернем небе
Рязанские астрономы-любители сделали фото и видео во время пролета МКС по вечернему небу. Траектория орбитальной станции в Рязани 27 марта в 20:07 проходила по касательной к диску Луны. Пролет МКС из Рязанской области также будет виден 28 марта с 20:05 до 20:10.

Рязанские астрономы-любители сделали фото и видео во время пролета МКС по вечернему небу. Участники сообщества «Меридиан 39» и «Школьный планетарий» поделились своими наблюдениями.

Траектория орбитальной станции в Рязани 27 марта в 20:07 проходила по касательной к диску Луны.

«Элементы орбиты МКС изменились и вместо транзита станция прошла по касательной. Можно было сместить точку наблюдения на 500 м южнее, и тогда МКС прошла бы по диску. Но мне показалось, так будет даже интереснее. На момент пролета яркость станции была -3.4. Облачность добавила драматизма в сюжет», — говорится в посте с видео.

Автор ролика наблюдал за МКС с помощью телескопа.

Пролет МКС из Рязанской области также будет виден 28 марта с 20:05 до 20:10. Выше и ярче всего объект будет в 20:08 — почти на юге, возле созвездий Близнецов, Ориона и Малого Пса.

«А тем, кто не знает созвездий, все равно невозможно будет не заметить эту ярчайшую желтую движущуюся „звезду“ даже сквозь небольшие облака. Выходите наблюдать в 20:00!» — призвали астрономы-любители.

Напомним, на европейской территории России идет сезон вечерней видимости Международной космической станции.