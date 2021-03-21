Жители Рязанской области смогут увидеть в ночном небе МКС
Жители Рязанской области смогут увидеть в ночном небе МКС. На европейской территории России начался сезон вечерней видимости Международной космической станции.
На европейской территории России начался сезон вечерней видимости Международной космической станции. Об этом
Медленно плывущую по небу космическую станцию можно будет заметить даже на засвеченном городском небе. МКС движется в направлении с запада на восток, а длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно 5 минут.
Сезон вечерней видимости МКС продлится около двух недель. Рассчитать время и траекторию ее пролета можно на сайте
Также есть мобильное приложение Heavens-Above на android.