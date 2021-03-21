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Жители Рязанской области смогут увидеть в ночном небе МКС
Жители Рязанской области смогут увидеть в ночном небе МКС. На европейской территории России начался сезон вечерней видимости Международной космической станции.

На европейской территории России начался сезон вечерней видимости Международной космической станции. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39».

Медленно плывущую по небу космическую станцию можно будет заметить даже на засвеченном городском небе. МКС движется в направлении с запада на восток, а длительность ее пролета через все небо составляет приблизительно 5 минут.

Сезон вечерней видимости МКС продлится около двух недель. Рассчитать время и траекторию ее пролета можно на сайте heavens-above.com. Нужно выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице найти «Cпутники-МКС».

Также есть мобильное приложение Heavens-Above на android.