Рязанцы рассказали о давке во время эвакуации в ТРЦ «Премьер»

Рязанцы рассказали, что во время эвакуации в ТРЦ «Премьер» люди толпились у выхода и не могли выйти.

Рязанцы рассказали, что во время эвакуации в ТРЦ «Премьер» люди толпились у выхода и не могли выйти. По словам посетителей, был открыт лишь один выход.

«Вот такая жесть творилась в ТРЦ „Премьер“. Остальные выходы были закрыты. Эвакуация на высоте», — рассказал очевидец в соцсетях .

Напомним, в воскресенье, 28 марта, в ТРЦ «Премьер» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали. Тревога оказалась ложной.