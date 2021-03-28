Эвакуировали посетителей рязанского ТРЦ «Премьер»
В ТРЦ «Премьер» в воскресенье, 28 марта, сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали. Сигнализация сработала ложно.
В ТРЦ «Премьер» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали.
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, пожарная сигнализация сработала ложно.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:24. Пожарные прибыли на место, но возгорания не обнаружили.
Рязанцы рассказали, что во время эвакуации в ТРЦ «Премьер» люди не могли выйти и толпились возле одного входа.