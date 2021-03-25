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В Рязани открылся новый каток
Стоимость объекта составила около 270 млн рублей. Спортучреждение включает в себя ледовую арену с трибунами на 200 мест, тренажерный зал, помещение для занятий фитнесом.

В среду, 25 марта, в Рязани открылся новый крытый каток на улице Шевченко. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Стоимость объекта составила около 270 млн рублей. Спортучреждение включает в себя ледовую арену с трибунами на 200 мест, тренажерный зал, помещение для занятий фитнесом.

На базе катка будет работать спортшкола «Айсберг», которая будет заниматься подготовкой спортивного резерва для сборных команд Рязанской области и России по хоккею и фигурному катанию. Численность занимающихся в спортивной школе составит более 200 человек.