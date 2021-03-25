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Подрядчики отремонтируют гарантийные участки рязанских дорог до 1 апреля
На сегодняшний день обследовали все гарантийные участки дорог, выявили 34 нарушения в рамках гарантийных обязательств. Все замечания направили подрядным организациям.

Подрядчиков обязали отремонтировать гарантийные участки дорог в Рязани до 1 апреля. Об этом рассказали на заседании городской думы в четверг, 25 марта.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак сообщил, что на сегодняшний день обследовали все гарантийные участки дорог, выявили 34 нарушения в рамках гарантийных обязательств. Все замечания направили подрядным организациям.

На приведение асфальта в нормативное состояние дали десять дней, работы должны завершиться до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что на ремонт городских дорог потребуется около 40 миллионов рублей.