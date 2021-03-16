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Депутаты раскрыли карты: на ремонт городских дорог потребуется около 40 миллионов
Во вторник, 16 марта, на заседании по бюджету и налоговой политике рязгордумы обсудили состояние дорог в городе.

Во вторник, 16 марта, на заседании по бюджету и налоговой политике рязгордумы обсудили состояние дорог в городе.

По словам начальника благоустройства администрации города Юрия Фурфурака, в текущем году планируется ремонт 13 участков дорог. Также по двухлетнему контракту продолжится ремонт и на 11 участках. В данный момент мэрия проводит торги по ямочному ремонту общей стоимостью в 10 млн рублей.

На вопросы депутатов о плачевном состоянии дорог в городе Фурфурак ответил, что сказывается отсутствие должного содержания дорожной сети. Он добавил, что необходимо устранить колеи, выполнить ямочный ремонт и прошивку трещин и швов, которые приводят к разрушению асфальта, а также ремонт картами.

По словам начальника благоустройства горадминистрации, на ремонт картами дорог потребуется около 40 млн рублей. Ямочный ремонт обойдется дешевле — в 20 млн рублей.

В конце заседания поступило предложение на рабочем совещании заслушать доклады по всем улицам, которые находятся в гарантийном ремонте.