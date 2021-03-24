«Все, что происходит в регионе — зона моей ответственности». Любимов отчитался перед депутатами облдумы

Глава региона подвел итоги 2020 года и рассказал о перспективах дальнейшего развития, а также ответил на вопросы депутатов. В начале своего выступления Любимов остановился на работе системы здравоохранения, отметив, что прошедший год был особенно напряженным из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Николай Любимов отчитался о работе правительства Рязанской области на заседании областной думы в среду, 24 марта. Глава региона подвел итоги 2020 года и рассказал о перспективах дальнейшего развития, а также ответил на вопросы депутатов. В начале своего выступления Любимов остановился на работе системы здравоохранения, отметив, что прошедший год был особенно напряженным из-за пандемии коронавируса. Он поблагодарил медиков за их профессионализм и самоотверженный труд в условиях серьезных перегрузок, а также отметил работу волонтеров, в том числе в красных зонах ковид-отделений.

«Я считаю, что испытание пандемией регион прошел достойно, в короткие сроки была налажена системная и слаженная работа, не было растерянности, все сохраняли хладнокровие и самообладание», — подчеркнул Любимов.

Области удалось оперативно перепрофилировать отделения под лечение больных коронавирусом, открыть диагностические лаборатории, приобрести томографы, аппараты ИВЛ, лекарства. Не остановилась и плановая работа: был открыт современный комплекс БСМП, начато строительство нового корпуса онкодиспансера. Также губернатор заметил, что в настоящее время активно ведется вакцинация от коронавируса. В регионе работает более сорока пунктов, где можно поставить прививку, в том числе десять — на базе мобильных ФАПов, что удобно для жителей отдаленных сел и деревень.

Говоря о сфере образования, Любимов обратил внимание, что Рязанская область оказалась среди лидеров, заняв 18 место в стране и 6 место в ЦФО по качеству образования. В 2020 году продолжалась работа по отказу от учебы в две смены. Новые школы на 1732 человека открылись в Рязани, в селах Незнаново и Дядьково. Чтобы полностью отказаться от учебы в две смены, необходимо построить еще 14 школ — 12 в Рязани, одну в Сасове и одну в Касимове. Большое внимание уделяется обеспечению местами в дошкольные учреждения. За 2018 — 2020 годы в регионе открылись пять новых детских садов на 824 места.

И эта работа продолжается, новый сад на 290 мест появился в 2021 году в областном центре. Ведется строительство еще 12 объектов. Индекс промышленного производства превысил 106,3% к уровню 2019 года, по этому показателю область заняла четвертое место в ЦФО. Агропромышленный комплекс также показал отличные результаты. Здесь индекс производства продукции увеличился на 14,5% по сравнению с 2019 годом. По этому показателю область заняла первое место в ЦФО. Что касается благоустройства, в 2020 году в регионе отремонтировали 20 дворов и 29 общественных территорий в 17 населенных пунктах. В этом году проект продолжит работу, средства получат 19 муниципальных образований. Дополнительно из областного бюджета на благоустройство дворов выделят 100 миллионов рублей.

«Мы стараемся делать все, чтобы наше жизненное пространство становилось комфортнее. Каждый объект благоустройства отбирается не в коридорах власти, а вместе с жителями», — акцентировал внимание Любимов.

Уже в середине весны рязанцы смогут проголосовать на специальной электронной платформе за объект, который смогут отремонтировать в 2021 году. Отвечая на вопросы депутатов, губернатор наметил перспективы развития различных сфер жизни региона. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние 1,5 тысячи км автодорог, в том числе 255 км — в текущем году.

Также Любимов пообещал проработать транспортную схему и организовать закупку новых троллейбусов, решив тем самым проблему общественного транспорта. Особое внимание планируется уделять вопросам экологии — качеству воздуха и воды. В планах на 2021 год — построить три артезианские скважины, а в 2022 году — станцию ультрафиолетового обеззараживания воды.