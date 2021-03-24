В Рязани начал разрушаться жилой дом

В мэрии подтвердили, что разрушение штукатурки и шлакобетонных блоков произошло на фасаде дома №89 по улице Ленинского комсомола. «По сообщению управления энергетики и ЖКХ, управляющая компания ООО „Городская Роща-1“ произведет работы по устранению аварийной ситуации. В текущем году запланирован капитальный ремонт фасада жилого дома», — отметили в горадминистрации.

В Рязани начал разрушаться жилой дом. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

«Рушится дом на улице Ленинского Комсомола. С каждым днем все больше», — написал анонимный автор. В мэрии подтвердили, что разрушение штукатурки и шлакобетонных блоков произошло на фасаде дома №89 по улице Ленинского комсомола.

«По сообщению управления энергетики и ЖКХ, управляющая компания ООО „Городская Роща-1“ произведет работы по устранению аварийной ситуации. В текущем году запланирован капитальный ремонт фасада жилого дома», — отметили в горадминистрации.