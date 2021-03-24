РЗН. инфо стал лидером рейтинга самых цитируемых СМИ
На втором месте оказалась ГТРК «Ока», в тройку лидеров также попала газета «Рязанские ведомости». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников.
Информагенство РЗН. инфо стало лидером рейтинга самых цитируемых СМИ за 2020 год по версии «Медиалогии».
На втором месте оказалась ГТРК «Ока», в тройку лидеров также попала газета «Рязанские ведомости». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников.
Отметим, РЗН. инфо уже неоднократно становился лидером рейтинга.