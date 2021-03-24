РЗН. инфо стал лидером рейтинга самых цитируемых СМИ

На втором месте оказалась ГТРК «Ока», в тройку лидеров также попала газета «Рязанские ведомости». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысячи наиболее влиятельных источников.